النشرة: جبق يوقع السقوف المالية للمستشفيات حسب العام 2016 دون رفعها

علمت "​الخليج 365​" من مصادر خاصة ان "وزير الصحة ​جميل جبق​ وقّع السقوف المالية للمستشفيات على اساس أرقام العام 2016، أي بقيت المبالغ التي ستحصل عليها ​المستشفيات​ لتغطية الحالات المرضية على حساب ​وزارة الصحة​ كما كانت عليه على عهد الوزير السابق ​غسان حاصباني​" ورأت أن "المشكلة هي ب​الموازنة​ التي لا يمكن ان ترتفع بظل ​الوضع المالي​ الحالي".

وفي سياق متصل، علمت "النشرة" ان "عددا من أدوية ​السرطان​ لم يعد موجودا في السوق، وان خللا بالعلاقة بين الوزارة وشركات استيراد هذه الادوية اثر على وجودها في مركز الادوية الخاص بالوزارة".