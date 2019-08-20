علمت "الخليج 365" من مصادر خاصة ان "وزير الصحة جميل جبق وقّع السقوف المالية للمستشفيات على اساس أرقام العام 2016، أي بقيت المبالغ التي ستحصل عليها المستشفيات لتغطية الحالات المرضية على حساب وزارة الصحة كما كانت عليه على عهد الوزير السابق غسان حاصباني" ورأت أن "المشكلة هي بالموازنة التي لا يمكن ان ترتفع بظل الوضع المالي الحالي".
وفي سياق متصل، علمت "النشرة" ان "عددا من أدوية السرطان لم يعد موجودا في السوق، وان خللا بالعلاقة بين الوزارة وشركات استيراد هذه الادوية اثر على وجودها في مركز الادوية الخاص بالوزارة".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: جبق يوقع السقوف المالية للمستشفيات حسب العام 2016 دون رفعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.