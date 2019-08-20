OTV: رسلان وجه دعوة للرئيس عون لزيارته في دارته في خلدة

علمت قناة الـ"OTV" أن "رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ وجه دعوة ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لزيارته في دارته في خلدة"، مشيرةً إلى أن "ارسلان أشار إلى أجواء الارتياح التي سادت الجبل بعد اجتماع المصالحة والمصارحة في ​قصر بعبدا​".

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