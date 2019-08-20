الحكومة اليمنية تحمل الإمارات مسؤولية تمرد مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي

حمل مجلس الوزراء اليمني، السلطات ​الإمارات​ية "مسؤولية الانقلاب الذي حدث في العاصمة المؤقتة عدن"، مؤكدةً "ضرورة مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون، وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن".

وسيطر أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي عبر قوات "الحزام الأمني" على القصر الرئاسي في عدن ومواقع عسكرية رئيسية تابعة لحكومة هادي في المدينة، في أعقاب اشتباكات بين المسلحين والقوات الحكومية على الرغم من أنهما يقاتلان في صفوف التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين منذ عام 2015.