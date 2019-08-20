"شينخوا": بنك الشعب الصيني خفّض سعر الإقراض الأساسي الجديد

أفادت وكالة أنباء "شينخوا" بأن "بنك الشعب ​الصين​ي خفّض سعر الإقراض الأساسي الجديد من 4.31% إلى 4.25%."، مشيرةً إلى أن "هذا الأمر حدث لأول مرة منذ إطلاق عملية إصلاح سعر ​الفائدة​ في الصين".

وأوضحت أن "الإصلاح الذي تم الإعلان عنه في 17 آب يهدف إلى خفض تكلفة ​القروض​ للشركات الصينية ودعم المؤسسات المتأثرة بانخفاض الطلب المحلي والحرب التجارية مع ​الولايات المتحدة​".