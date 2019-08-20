"شينخوا": بنك الشعب الصيني خفّض سعر الإقراض الأساسي الجديد

أفادت وكالة أنباء "شينخوا" بأن "بنك الشعب الصيني خفّض سعر الإقراض الأساسي الجديد من 4.31% إلى 4.25%."، مشيرةً إلى أن "هذا الأمر حدث لأول مرة منذ إطلاق عملية إصلاح سعر الفائدة في الصين".
وأوضحت أن "الإصلاح الذي تم الإعلان عنه في 17 آب يهدف إلى خفض تكلفة القروض للشركات الصينية ودعم المؤسسات المتأثرة بانخفاض الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة".
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