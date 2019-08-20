أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري "استمرار ألمانيا في دعم الجيش العراقي في إطار التحالف الدولي"، مشيرةً إلى "إننا ناقشنا مع وزارة الدفاع العراقية دعم العراق والتدريب القوات العسكرية".
ولفتت إلى أن "ألمانيا كانت وما زالت مع التحالف الدولي، وسندعم الجيش العراقي بكل قوة"، مشيرة إلى "وجود دعم وتعاون لوجستي كامل، وتعامل معلوماتي من الناحية الاستخبارية لدحر الإرهاب".
وأشارت إلى أن "العراق شهد تقدما كبيرا بعد دحر الإرهاب وسنحارب مع بغداد تنظيم داعش في إطار التحالف الدولي"، لافتةً إلى أن "صحيح أن العمليات العسكرية انتهت، لكن داعش ما زال موجودا، ونحن حريصون على مساعدة العراق في دحر الإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الدفاع الألمانية: مستمرون بدعم العراق في إطار التحالف الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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