وزيرة الدفاع الألمانية: مستمرون بدعم العراق في إطار التحالف الدولي

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور خلال ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع وزير الدفاع ​العراق​ي نجاح الشمري "استمرار ​ألمانيا​ في دعم ​الجيش العراقي​ في إطار ​التحالف الدولي​"، مشيرةً إلى "إننا ناقشنا مع ​وزارة الدفاع العراقية​ دعم العراق والتدريب ​القوات​ العسكرية".

ولفتت إلى أن "ألمانيا كانت وما زالت مع التحالف الدولي، وسندعم الجيش العراقي بكل قوة"، مشيرة إلى "وجود دعم وتعاون لوجستي كامل، وتعامل معلوماتي من الناحية الاستخبارية لدحر ​الإرهاب​".

وأشارت إلى أن "العراق شهد تقدما كبيرا بعد دحر الإرهاب وسنحارب مع ​بغداد​ ​تنظيم داعش​ في إطار التحالف الدولي"، لافتةً إلى أن "صحيح أن العمليات العسكرية انتهت، لكن داعش ما زال موجودا، ونحن حريصون على مساعدة العراق في دحر الإرهاب".