الاناضول: ضبط 268 مهاجرا غير نظامي شمال غربي تركيا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "​القوات التركية​ ضبطت 268 مهاجرا غير نظامي في ولاية أدرنة، شمال غربي البلاد، كانوا يحاولون الخروج بطرق غير قانونية"، مشيرةً إلى أن "​المهاجرين​ يحملون جنسيات ​العراق​ و​أفغانستان​ و​إيران​ و​فلسطين​ و​الجزائر​ وبنغلاديش و​باكستان​ و​سوريا​".

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