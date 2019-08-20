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تغريم شبكة تلفزيونية لإذاعتها مقاطع فيديو من هجوم كرايستشيرش

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دبي - بواسطة محمد فارس وقعت هيئة معايير البث في نيوزلندا غرامة على قناة تلفزيونية أذاعت مقاطع فيديو لمذبحة كرايستشيرش، التي راح ضحية لها 51 من الجالية المسلمة في البلاد. وقالت الهيئة إن هذه المقاطع تنطوي على خطورة تكمن في تمجيد منفذ الهجوم.Provided by Deutsche Welle © Getty Images/K. Marshall Provided by Deutsche Welle

تم تغريم شبكة "سكاي تي في" التلفزيونية النيوزيلندية لقيامها بإذاعة عدد من مقاطع الفيديو من البث الحي لهجوم كرايستشيرش وذلك ضمن تغطيتها للهجوم على مسجدين في مارس/ آذار الماضي. وقد أصدرت هيئة معايير البث في نيوزيلندا اليوم الثلاثاء (20 أغسطس/ آب 2019) قرارها بشأن تغريم الشبكة 4000 دولار نيوزيلندي (2567 دولار أمريكي) لتغطيتها الهجومين، اللذين وقعا في 15 مارس/ آذار الماضي وأسفرا عن مقتل 51 شخصا وإصابة الكثيرين.

وقالت الهيئة في قرارها "على الرغم من القصة التي كان يتم تغطيتها ذات أهمية إخبارية وتحظى باهتمام واسع، إلا أن مقاطع الفيديو نفسها ضمت محتوى عنيفا، من الممكن أن يسبب ألما شديدا للمواطنين، وخاصة أسر وأصدقاء الضحايا والجالية المسلمة الأوسع في نيوزيلندا". وخلصت الهيئة في قرارها إلى أن هذه المقاطع تنطوي على خطورة تكمن في تمجيد منفذ الهجوم ونشر رسائل لذلك لم يكن يجب إذاعتها.

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يشار إلى أنه بعد أربعة أيام من وقوع المذبحة، صنف رئيس هيئة الرقابة في نيوزيلندا مقاطع إطلاق النار "بالبغيضة" مما يعني أن إذاعتها أو مشاركتها الآن أمر غير قانوني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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