بومبيو: واشنطن تؤيد حق المحتجين في هونج كونج في حرية التعبير

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب ا):
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إدارة الرئيس ترامب تؤيد حق المواطنين في هونج كونج في الاحتجاج بشكل سلمي، غير أنه لم يصل إلى درجة إعلان دعمه الكامل لحركة الاحتجاج التي دخلت الآن أسبوعها الحادي عشر.
وأوضح بومبيو في مقابلة اليوم مع محطة (سي.بي.إس) التليفزيونية قائلا "هؤلاء الناس الذين تمتلأ قلبوهم بالرغبة في الاحتجاج والتحدث علنا طلبا لحريتهم يمكنهم الاحتجاج ويجب عليهم ذلك بطريقة سلمية، ويجب على الحكومة الصينية أن تحترم حقهم في التحدث علنا".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي إن الصين تعهدت بتطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" في هونج كونج، ومن هنا فإن إظهار بكين لوفائها بالتزاماتها يمثل مسألة حيوية في العلاقات الثنائية مع واشنطن، بما في ذلك التجارة.
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