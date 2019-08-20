لحيازته "حشيش وماريجوانا".. تجديد حبس المخرج خالد مرعي 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المخرج خالد مرعي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة مواد مخدرة.
وألقت السلطات الأمنية بمطار القاهرة القبض على المخرج خالد مرعي، 49 عامًا أثناء إنهائه إجراءات وصوله من هولندا؛ بعدما عثر بحوزته على مواد مخدرة (حشيش وماريجوانا) بالإضافة لبذور من مخدر الماريجوانا وكتالوج زراعتها.
وحرزت الأجهزة الأمنية كذلك قطعة من فطر المشروم المخدر وعبوتين من أوراق البفرة ومطحنة مخدرات داخل جيوب وأحذية المخرج، بحسب بيان صادر عن جمارك مطار القاهرة.
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