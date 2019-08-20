مدير برنامج الأغذية العالمي يتفقد مشروع المدرسة الذكية في الأقصر- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:
زار مانجستاب هايلي الممثل المقيم والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي، والدكتورة أماني عبد الأحد جمال الدين مدير برنامج الأغذية العالمي، مدرسة الشئون في الرياينة للفصل الواحد والتابعة لإدارة أرمنت، لمتابعة مشروع المدرسة الذكية في مدارس التعليم المجتمعي بالأقصر.
شهد الزيارة السفير رضا بيبرس مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون الأوروبي، والشناوي عايد مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر.
وحضر "بيبرس" والوفد المرافق له تنفيذ عدد من الأنشطة المدرسية المختلفة داخل المدرسة من بينها تقديم درس علوم باستخدام التكنولوجيا المتوفرة من "تابلت وجهاز عرض والشبكة الداخلية" في شرح الدرس والدخول إلى بنك المعرفة المصري واستخدام المصادر المتاحة عليه في تنمية مهارات الطلاب خاصة في مادتي العلوم والرياضيات.
واستمع الوفد إلى شرح عن المشروع الذي تضمن تجديد المدرسة وتدريب المعلمين على كيفية استخدام الأجهزة التكنولوجية وعرض المحتوى التعليمي وتطبيق منظومة إدارة الفصل الرقمية، وتحويل المدرسة إلى مركز خدمي لإفادة المجتمع المحلي.
وأشار الشناوي عايد إلى أن نموذج المدارس الذكية في التعليم المجتمعي يطبق في الأقصر لأول مرة على مستوى الجمهورية، وبدأ في مدرستين بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وبرنامج الأغذية العالمي.
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