مصرية تقتل والد زوجها بعد محاولته ممارسة الرذيلة معها‎

أقدمت ربة منزل مصرية على قتل والد زوجها ”حماها“ بعدة طعنات في صدره، بعد أن حاول التهجم عليها وممارسة الرذيلة معها بالقوة، في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة.

وورد لقسم شرطة المقطم بلاغ من الأهالي بوجود شخص متوفى بالعقار ”رقم 1“ من مساكن ”اسبيكو“ منطقة الزلزال، حيثُ توجه فريق بحث من الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة مواطن (66 عامًا) بمحل البلاغ في وضع الجلوس بأرضية صالة الشقة السكنية، وبه طعنات بالصدر وبجواره سكين ملوثة بالدماء.

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وفي بداية التحقيقات قالت زوجة نجل المجني عليه، مقيمة بذات الشقة، إنها فوجئت حال عودتها لسكنها بالعثور على جثة المتوفى، لكنها أقرت لاحقًا بارتكاب الجريمة، موضحة أن الجاني قام بملامسة أجزاء من جسدها أثناء نومها، ما دفعها إلى التوجه لأحد الجيران.

وكرر فعلته بعد أن عادت لشقتها بحجة المصالحة، قبل أن يعرض عليها مبلغًا ماليًا مقابل ممارسته الرذيلة معها، فقامت بضربه مستخدمة سكينًا، ووجهت إليه عدة طعنات أودت بحياته على الفور، قبل أن تستغيث بالجيران، إذ ادعت اكتشاف وفاته بعد وضع السكين بيده لإيهامهم بسقوطه أرضًا حال إمساكه بالسلاح.