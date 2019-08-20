أعلن البنتاجون، أن تطوير الصاروخ المجنح الأرضي الجديد بدأ في الولايات المتحدة في شهر فبراير في إطار الرد الشامل على الانتهاكات الروسيةلمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.
صرح المكتب الإعلامي للبنتاجون لوكالة "سبوتنيك": "في إطار الرد الشامل على الانتهاكات الروسيةلمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، فقد أعلنت الولايات المتحدة في نهاية عام 2017 أنها ستبدأ البحث والتطوير في مفاهيم الصواريخ التقليدية الأرضية بما يتوافق مع المعاهدة".
وتابع "بدأت وزارة الدفاع بتصميم أنظمة الصواريخ المجنحة والصواريخ الباليستية الأرضية بعد أن علقت الولايات المتحدة التزاماتها بموجب معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في فبراير 2019".
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعتبر إطلاق واشنطن لصاروخ محظور بموجب اتفاقية الحد من الأسلحة النووية دليل على أن الأمريكيين كانوا يعملون أصلاً على تقويض المعاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون: تطوير الصاروخ الجديد بدأ في شهر فبراير الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.