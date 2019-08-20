المبعوث الأممي إلى اليمن: تقسيم اليمن تحول إلى تهديد حقيقي

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن تقسيم اليمن تحول إلى تهديد حقيقي، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الجهود.
قال جريفيث اليوم الثلاثاء خلال إحاطة أمام مجلس الأمن إن "تقسيم اليمن تحول إلى تهديد حقيقي ويجب العودة إلى الوضع الطبيعي لمنع تمزيق النسيج الاجتماعي، هذا يستدعي مضاعفة جهودنا".
وأضاف جريفيث "هناك ضرورة عاجلة لوضع حد للنزاع واستئناف الانتقالالسياسي، وكل الخطوات التي ناقشناها هنا من قبل على مدار أشهر شهدت تأخيرات ولم تكن المهمة بالسهلة منذ بدأت عملي"، مؤكدا "لا وقت نضيعه وازدادت الرهانات المرتبطة بمستقبل اليمن والمنطقة والعالم بأكمله"
كما أشار جريفيث إلى أنه قدم اقتراحا لكل الأطراف لتحقيق المزيد من التقدم في تنفيذ
هذا وندد بالعنف الذي تشهده محافظات عدن وأبين والجهود "غير المقبولة" التي يبذلها المجلس الانتقالي الجنوبي الدعوم من الإمارات للسيطرة على مؤسسات الدولة بالقوة، محذرا من إمكانية انتشار العنف وانتقاله إلى المحافظات الأخرى.
كما ندد المبعوث الأممي بالهجمات المتواصلة التي ينفذها عناصر" أنصار الله" على البنية التحتية السعودية.
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