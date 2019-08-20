أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخايل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، أن الدول الغربية لا تملك الإرادة السياسية لمعالجة قضية منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي.
وقال أوليانوف، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": للأسف، يجب الاعترافبأن الدول الغربية ليست لديها الإرادة السياسية للمشاركة في منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي. لا يبدو أنهم يهتمون حقًا بالاحتمال الحقيقي لتحويل الفضاء الخارجي إلى ساحة مواجهة عسكرية".
وأوضح أن الإجراء الأكثر موثوقية لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي هو وضع اتفاق دولي مناسب، مشيراً إلى أن روسيا والصين قدمتا في عام 2007 خلال مؤتمر نزع السلاح في جنيف مشروع معاهدة حول منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي، لكن الدول الغربية ترفض رفضًا قاطعًا مشروع المعاهدة وفكرة المفاوضات ذاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: الغرب غير قادر على منع سباق التسلح في الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.