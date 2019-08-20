الحكومة السورية تكشف عن موعد توزيع مازوت التدفئة

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، أن توزيع مازوت التدفئة عبر البطاقة الذكية لكل المواطنين في جميع المحافظات، سيبدأ اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.

وقال مصطفى حصوية، مدير عام شركة "محروقات" في تصريح لـ "سانا"، يوم الثلاثاء، إن "التسجيل لجرحى الجيش السوري وذوي الشهداء بدأ منذ الخامس عشر

من الشهر الجاري".

وبين حصوية أن الكمية المخصصة لكل عائلة من مازوت التدفئة 200 ليتر كدفعة أولى.

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وأشار المسؤول السوري إلى أنه سيتم تخصيص مليون و200 ألف ليتر مازوت يوميا لأغراض التدفئة، وستتم زيادة الكمية حسب الحاجة الفعلية وبالتنسيق مع

كل فروع الشركة في المحافظات.

ولفت إلى أنه تم تجهيز 500 صهريج في دمشق و350 في ريفها، كما تم تخصيص صهاريج في بقية المحافظات لتوزيع المادة بشكل يلبي حاجة المواطنين.

وأوضح مدير عام شركة "محروقات" أنه وبمجرد البدء بالتسجيل للحصول على المادة في 1 سبتمبر، ستقوم فروع الشركة بإجراء إحصائية يومية لعدد المسجلين، وفي اليوم التالي ستبدأ عملية التوزيع، مؤكدا أن المادة موجودة ومتوافرة لدى شركة "محروقات".