قوات "الانتقالي الجنوبي"تسيطر على قاعدتين عسكريتين قرب ميناء عدن

أكد سكان ومسؤولون يمنيون أن أنصار "المجلس الانتقالي الجنوبي"، سيطروا على قاعدتين عسكريتين للحكومة قرب ميناء عدن الجنوبي، وسط اشتباكات بين الطرفين.
وقال شهود عيان، إن "أنصار المجلس الانتقالي سيطروا الثلاثاء على قاعدتين عسكريتين للحكومة فيزنجبار، 60 كيلومترا شرقي عدن في محافظة أبين".
ووصفت وزارة الخارجية اليمنية ما يحدث في محافظة أبين من قوات "المجلس الانتقالي"، بأنه "تصعيد غير مبرر".
وسيطر مقاتلو "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن على عدن بعدما اتهموا حزبا متحالفا مع هادي بالتواطؤ في هجوم صاروخي شنه الحوثيون على القوات الجنوبية.
من جهتها، دعت السعودية إلى عقد قمة لحل الأزمة في عدن، لكن "المجلس الانتقالي" رفض تسليم السيطرة على عدن بالكامل، ما أدى إلى تأجيل القمة.
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