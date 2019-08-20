مقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة في هجوم لمجهولين

قتل ستة أشخاص من عائلة عراقية واحدة، اليوم الثلاثاء، جراء هجوم على منزلهم غرب مدينة الموصل.

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة محافظة نينوى إن" مسلحين مجهولين اقتحموا منزلاً في ناحية زمار (90 كلم غرب الموصل) فقتلوا عائلة واحدة مكونة من الأب والأم وأربعة أولاد بأعمار متفاوتة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأشار المصدر إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث، فيما تم تسليم الجثث للطب العدلي بالموصل".

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ولم يوضح المصدر أية تفاصيل بشأن خلفية الهجوم.

ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطاً لخلايا من تنظيم داعش الإرهابي.