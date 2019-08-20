قتيل و4 جرحى باشتباكات بين الهند وباكستان في كشمير

قتل جندي هندي وأصيب أربعة بعد أن فتحت القوات الباكستانية النار على مراكز حدودية هندية في إقليم كشمير المتنازع عليه اليوم الثلاثاء.

وقالت الهند إنها ردت على الهجوم وأوقعت قتلى وجرحى بين الجنود الباكستانيين، ويعد هذا التطور الأخير من نوعه في سلسلة من المناوشات التي أسفرت عن مقتل عدد من الجنود لدى الجانبين خلال الأسبوع الماضي.

وأثار قرار الهند بإلغاء الوضع الدستوري الخاص بالقطاع الخاضع لإدارتها من كشمير، التوتر بين الجارتين اللتين سبق لهما خوض حربين بسبب كشمير.

وتسيطر كل من الهند وباكستان على أحد شطري كشمير، غير أن كل جانب منهما يطالب بالسيطرة على الإقليم برمته منذ أن حصلا على الاستقلال من بريطانيا عام 1947.

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وأعلن الجيش الهندي أن القوات الباكستانية استهدفت، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، المواقع الهندية، عبر خط السيطرة الذي يمثل حدوداً على أرض الواقع ويقسم الوادي، الكائن في منطقة جبال الهيملايا، إلى شطرين.

وذكرت محطة (إن.دي.تي.في) التليفزيونية الهندية أن الجيش الهندي رد على النار بالمثل وأحدث أضراراً جسيمة في مواقع بالجيش الباكستاني كما تسبب في مقتل وإصابة عدد من الجنود الباكستانيين.

بينما قال الجيش الباكستاني إن مدنيين اثنين قتلا أمس الأول الأحد في القطاع الذي تديره باكستان من كشمير، وقتل ثلاثة جنود باكستانيين على الأقل في الاشتباكات التي وقعت الخميس الماضي.