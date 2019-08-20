ارتفاع حصيلة الهجوم على قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو إلى 24 قتيلاً

ارتفعت حصيلة هجوم استهدف قاعدة عسكرية في شمال بوركينا فاسو، أمس الإثنين، إلى 24 قتيلاً، كما أعلن الجيش، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت القيادة العامة للجيش، في بيان اليوم، إصابة 7 أشخاص وفقدان 5 آخرين.

وكانت الحصيلة الأولى للهجوم في كوتوغو بمحافظة سوم في شمال البلاد تشير إلى مقتل نحو عشرة عسكريين.

وأفاد مصدر عسكري أنّ "اجتماعاً غير عادي لمجلس الدفاع" يعقد حالياً في العاصمة وجادوجو.

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ووقع هجوم الإثنين بعد أربعة أيام من غارة لمسلحين على قرية في الشمال المضطرب ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وتواجه بوركينا فاسو، المستعمرة الفرنسية السابقة التي تعد أحد أفقر دول العالم، هجمات إرهابية منذ أربعة أعوام، خصوصاً في شمال البلاد وشرقها. وقد أوقعت أكثر من 500 قتيل.

وتركّزت الهجمات، بداية، في شمال البلاد، ثم توسّعت إلى مناطق أخرى مثل الشرق المحاذي لتوجو وبنين، والذي بات ثاني منطقة كبرى تعاني من انعدام الأمن.