اخبار العالم

مقتل محتجز الرهائن داخل حافلة في البرازيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أطلقت الشرطة النار على رجل كان يحتجز 31 راكباً على متن حافلة في ريو دي جانيرو في البرازيل، ما أدى إلى مقتله، وفق ما أعلن متحدث باسمها، وذلك بعد أربع ساعات من بدء عملية احتجاز الرهائن على جسر يصل ريو بمدينة نيتيروي المجاورة.

وقال الكولونيل ماورو فلييس، "كان من الضروري إطلاق النار" على الرجل، موضحاً أن 31 شخصاً كانوا على متن الحافلة وليس 16 كما أفيد سابقاً.

اقرأ أيضاً... مسلح يحتجز عدة رهائن في متجر بجنوب فرنسا

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل محتجز الرهائن داخل حافلة في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا