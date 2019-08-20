مقتل محتجز الرهائن داخل حافلة في البرازيل

أطلقت الشرطة النار على رجل كان يحتجز 31 راكباً على متن حافلة في ريو دي جانيرو في البرازيل، ما أدى إلى مقتله، وفق ما أعلن متحدث باسمها، وذلك بعد أربع ساعات من بدء عملية احتجاز الرهائن على جسر يصل ريو بمدينة نيتيروي المجاورة.

وقال الكولونيل ماورو فلييس، "كان من الضروري إطلاق النار" على الرجل، موضحاً أن 31 شخصاً كانوا على متن الحافلة وليس 16 كما أفيد سابقاً.

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