روسيا تندد بالتجربة الصاروخية الجديدة للولايات المتحدة

اتهمت روسيا، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بتصعيد التوترات العسكرية على خلفية إجراء واشنطن اختباراً على صاروخ متوسط المدى بعد أسابيع من انسحابها من معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى الموقعة مع موسكو.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف لوكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء إن "الأمر يدعو للأسف، من الواضح أن الولايات المتحدة سلكت مسار تصعيد التوترات العسكرية"، مضيفاً "لن نرد على الاستفزازات".

وأضاف ريابكوف إن روسيا لا تعتزم رغم الاختبار الأميركي نشر أي صواريخ جديدة ما لم تقدم الولايات المتحدة على مثل هذه الخطوة أولاً.

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كانت قد أعلنت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، أنها أجرت تجربة على صاروخ تقليدي متوسط المدى يمكن أن يحمل رأساً نووية، ونجح الصاروخ في إصابة هدفه بعدما قطع مسافة تجاوزت 500 كيلومتر.

وانسحبت واشنطن رسمياً من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى المبرمة مع روسيا في الثاني من أغسطس متهمة إياها بانتهاك المعاهدة، وهو ما نفاه الكرملين.

وكانت المعاهدة تمنع التجربة الصاروخية الأميركية.

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