كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قاضية تصيب النظام القطري في مقتل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تقرير عرضته قناة "مباشر قطر"، بعد نجاح قوات الجيش اليمني ، بمعاونة قوات التحالف العربي ، في قطع خطوط التهريب والإمداد عن ميليشيا الحوثي الإيرانية ، وسط انتصارات هائلة وممتدة ، تقابلها انكسارات متتالية لفلول الميليشيات الإرهابية ، سعى النظام القطري البائس إلى إنقاذ ذراع حليفه الملالي ، وذلك بتمويل ودعم معسكرات للمرتزقة والعصابات القادمة من إفريقيا في محاولة يائسة لنشر الفوضى على الحدود السعودية .

كشف قائد محور صعدة في الجيش اليمني العميد هاني باسلامة، أن النظام القطري ، و بإيعاز وتخطيط من قادة الحرس الثوري الإيراني ، مستمر في إقامة معسكرات للعصابات الإفريقية المتخصصة في التهريب والسلب والنهب وحفر الخنادق على امتداد الحدود اليمنية مع المملكة , بعدما اتحدت إيران و المافيا القطرية لتدمير اليمن وتهديد أمن السعودية.

أرجع العميد باسلامة ذلك إلى محاولة معسكر الشر المتمثل في النظام القطري لإنقاذ الحوثي حليف الملالي ، بعدما تأكد أن سقوطه مجرد وقت، بعد محاصرة معقله في جحور مران بعد توغل الجيش الوطني في عمق محافظة صعدة .

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وأكد أن قوات الشرعية اليمنية أعادت تأهيل منفذ البقع بمحافظة صعدة بعد تحريره من الميليشيات ؛ حيث إنه شريان حياة للمواطنين ، كما أن المحفظة بالنسبة لميليشيات الحوثي بالغة الأهمية ؛ حيث إنها معقل تمردهم الأول، وخسارة أي شبر فيها هو خسارة كبيرة لهم.

وتواصل خسائر ميليشيا الحوثي لا سيما المواقع الاستراتيجية ، بعدما أقترابت قوات التحالف الشرعية والجيش اليمني من تطهير اليمن من أيدي الشر.