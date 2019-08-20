كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السويد: نأمل بإيجاد حل لوضع الناقلة المحتجزة لدى إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزيرة خارجية السويد، مارغوت فالستروم، إن هناك أملًا في إيجاد حل للوضع حول احتجاز إيران للناقلة "ستينا إمبيرو".

وقالت فالستروم خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء "ناقشنا وضع الناقلة "ستينا إمبيرو". لقد أعربت عن قلقنا، هناك أمل في إيجاد حل لهذا الوضع. نحن قلقون بشأن مصير الطاقم وسنطرق جميع الأبواب الممكنة".

واحتجزت إيران الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز في 18 من يوليو الماضي، فيما بدا أنه رد على احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية في مضيق جبل طارق، قبلها بأسبوعين.

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واقتادت قوة من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية إلى ميناء بندر عباس، وعلى متنها 23 من أفراد الطاقم.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في يوليو الماضي، وصول سفينة تابعة للبحرية البريطانية إلى مياه الخليج، لدعم حماية السفن التي ترفع العلم البريطاني أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقبل أيام قال متحدث باسم الشركة المالكة للناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" المحتجزة لدى إيران إن الموقف لا يزال كما هو وما زلنا في انتظار التطورات بين إيران وبريطانيا.