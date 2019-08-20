كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا ترسل سفينة لنقل المهاجرين العالقين أمام الشواطئ الإيطالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إرسال سفينة لنقل المهاجرين من على متن سفينة "أوبن أرمز" العالقة أمام الشواطئ الإيطالية منذ أكثر من أسبوعين.

ويأتي هذا الإعلان بعد رفض الحكومة الإيطالية السماح لها بإنزال المهاجرين على جزيرة لامبيدوزا.

ونقلت صحيفة "إلموندو" الإسبانية عن بيان حكومي إن "السفينة أوداز [التابعة للبحرية الإسبانية] تستعد للمغادرة لجزيرة لامبيدوزا الإيطالية لنقل المهاجرين من على سفينة أوبن أرمز، ومرافقة السفينة إلى ميناء بالما في مايوركا".

وأوضحت الصحيفة أن "رحلة السفينة إلى جزيرة لامبيدوزا ستستغرق ثلاثة أيام".

وكررت إسبانيا، أمس الاثنين، عرضها السماح بدخول 107 مهاجرين تقطعت بهم السبل في البحر المتوسط منذ أكثر من أسبوعين، لكنها انتقدت إيطاليا لمنع المهاجرين من النزول في جزيرة إيطالية ترسو السفينة بالقرب منها.

وكانت الجمعية الخيرية الإسبانية التي تدير سفينة الإنقاذ (أوبن آرمز) قد قالت، أمس الاثنين، إن إسبانيا وإيطاليا توصلتا فيما يبدو إلى اتفاق على نزول المهاجرين في ميناء مايوركا الإسباني، لكن الحكومة الإسبانية نفت التوصل إلى أي اتفاق من هذا النوع.

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وقالت في بيان "المعلومة الصحيحة الوحيدة هي أن الحكومة الإسبانية عرضت على أوبن آرمز التوجه إلى أقرب ميناء إسباني وأن الحكومة الإيطالية تخالف القانون بمنع المهاجرين من النزول في لامبيدوزا"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتقطعت السبل بالمهاجرين، ومعظمهم أفارقة، على متن السفينة أوبن آرمز بالقرب من لامبيدوزا منذ 19 يوما بعد أن أمر وزير الداخلية المنتمي لليمين المتطرف، ماتيو سالفيني، مسؤولي الحكومة بألا يسمحوا بنزولهم. وكان سالفيني قد سمح يوم السبت بنزول 27 قاصرا.

وقالت الحكومة الإسبانية إنها لم تتلق من أوبن آرمز ردا واضحا بشأن الخطوة التالية التي تود اتخاذها. وأيضا قالت كارمن كالفو القائمة بأعمال نائب رئيس الوزراء لراديو كادينا سير:

إن الحكومة قضت عطلة نهاية الأسبوع بالكامل في التحدث إلى الحكومة الإيطالية طالبة منها أن ترد.

وقالت الجمعية الخيرية التي تدير أوبن آرمز إن من غير الملائم أن تقوم السفينة بأي رحلة أخرى بعيدا عن لامبيدوزا في ظل تدهور الأوضاع على متنها.

وتابعت الجمعية: إن إنزال المهاجرين في مايوركا يعني إطالة أمد الأوضاع الصعبة بالفعل على متن السفينة لثلاثة أيام أخرى.