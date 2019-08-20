كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جرينلاند ترفض فكرة ترامب لشراء الجزيرة مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سرقت جرينلاند مرة أخرى الأضواء عندما كررت رئيسة الوزراء أن أكبر جزيرة في العالم "ليست للبيع" بعد أن طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة شراء الأراضي الدنماركية المتمتعة بحكم شبه ذاتي في القطب الشمالي.

في اجتماع اليوم الثلاثاء لقادة حكومة الشمال في أيسلندا، أخبرت رئيست وزراء جرينلاند كيم كيلسن وكالة أسوشيتيد برس أن فكرة ترامب "ليست مزحة". كما وصفت رئيس الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن تأملات ترامب بأنها "مناقشة سخيفة".

انتهى الاجتماع في أيسلندا بتوقيع نص حول تغير المناخ يشمل القطاعين العام والخاص. وانضمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الحدث لاحقًا.

و اوضح ترامب، الذي من المقرر أن يزور الدنمارك مطلع الشهر المقبل، أن شراء جرينلاند ليس من أولويات إدارته.

