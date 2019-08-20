شدى حسون تتعرض لأزمة صحية مفاجئة وتعلن من المستشفى “اختفائها”

تعرضت الفنانة المغربية العراقية، شدى حسون، ليلة أمس الإثنين، لأزمة صحية مفاجئة، ألزمتها الرقود في المستشفى، لتقرر بسبب ذلك الاختفاء عن وسائل التواصل لمدة معينة من أجل الاهتمام بصحتها.

ونشرت حسون على صفحتها بموقع التواصل فايسبوك، صباح اليوم الثلاثاء، صورة من داخل المستشفى، وعلقت عليها: “أحبابي الغاليين أشكركم على سؤالكم عني، حاليا الحمد لله، بفضل ربي و دعواتكم و رضا أهلي”.

وحكت حسون عن ما وقع لها قبل دخول المستشفى، إذ قالت إنها لم تستوعب ما حدث معها، حيث وجدت نفسها غير قادرة على المشي أو الحركة، مع احساسها بوجع “رهيب” في منطقة ظهرها.

وأضافت حسون أن كمية الدواء التي أخدتها في المستشفى إلى جانب الحقن، جعلتها تتحسن قليلا، متوقعة أن يزول تعبها والآلم في وقت قريب.

وأخبرت حسون جمهورها أنها ستغيب عن وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مؤقت في الأيام المقبلة، للاهتمام بصحتها ونفسها.