أزمة سياسية حادة في إيطاليا ورئيس الحكومة يستقيل

أعلن رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، على خلفية إزمة سياسية حادة تعيشها البلاد.
قرار كونتي أعلنه مباشرة بعد جلسة مجلس الشيوخ الإيطالي، والتي عقدت لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد التي أعقبت انهيار الائتلاف الحاكم. وتجد
ووجدت حكومة كونتي نفسها أمام خيار الاستقالة أو مواجهة مذكرة حجب الثقة عنها، بعد أن فقدت غالبيتها في البرلمان إثر إنهاء حزب الرابطة تحالفه مع حركة خمس نجوم في 8 من شهر غشت الجاري.
واجتمع رؤساء الأحزاب السياسية الرئيسية في البرلمان عند ظهر اليوم الثلاثاء، لاتخاذ قرار بشأن تقديم مذكرة حجب ثقة عن الحكومة التي خسرت غالبيتها في المجلس، وهو الاجتماع الذي تلته مناقشة مجلس الشيوخ حول الأزمة السياسية، ثم استقالة رئيس الحكومة.
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