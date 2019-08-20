خضيرة: “اليوفي يستهدف الظفر بدوري أبطال أوروبا”

أكد اللاعب الألماني سامي خضيرة، المحترف في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، أن فريقه يضع نصب أعينه الظفر بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
خضيرة وفي تصريحات لموقع “توتو ميركاتو”، قال: “فريقنا يعمل بجد ويقاتل من أجل دوري الأبطال، هدفنا هو التتويج بذات الأذنين”.
وتابع اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني: “علينا أن نكون صادقين، فالفريق الذي يتعاقد مع لاعبين من حجم كريستيانو رونالدو و ماتياس دي ليخت، لا يودع دوري الأبطال من ربع أو نصف النهائي”.
ولم يفوت اللاعب الألماني الفرصة للتنويه بإنتر ميلان، معتبرا إياه أصبح أكثر قوة بعد التعاقد مع المدرب أنطونيو كونتي، دون أن ينسى نابولي أيضا.
وعن موسمه مع السيدة العجوز، قال خضيرة: “دخلت في دوامة سلبية مع الكثير من الإصابات في الركبة وعملية القلب، لقد كان عاما سيئا”.
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