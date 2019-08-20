مسؤول بالبحرية الملكية: القاعدة الأولى ستستقبل 1829 مرشحا للتجنيد الإجباري- صور وفيديو

قال فؤاد فايز، العقيد المسؤول عن عملية الخدمة العسكرية بالبحرية الملكية، إنه تنفيذا لتعليمات الملك، انطلقت أمس الإثنين، بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية، عملية انتقاء وإدماج المجندين في إطار الخدمة العسكرية.

وأوضح فايز في تصريح لـ”اليوم 24″ ولعدد من المنابر الإعلامية، صباح اليوم الثلاثاء، أن العملية ستستمر حتى 28 شهر غشت الجاري.

وأفاد المسؤول بالبحرية الملكية بأن القاعدة الأولى للبحرية الملكية، ستستقبل ما مجموعه 1829 مرشحا للتجنيد الإجباري من بينهم 215 من العنصر النسوي قادمين من جهة الدار البيضاء سطات. وبحسب المتحدث، سيتم عقب إجراء الفحوصات الطبية والإدارية، الاحتفاظ بالمرشحين المستوفين لجميع الشروط اللازمة.

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وسيتم نقبل المرشحين يوميا لمختلف المراكز المخصصة للتدريب بمختلف أقاليم المملكة، حيث سيتابعون تكوينهم المهني والعسكري.