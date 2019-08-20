سلمى رشيد “ملكة أنستغرام” المغرب.. تفوقت على الفنانات بنات جيلها

وصل عدد ممتبعي الفنانة سلمى رشيد، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام الاجتماعي أنستغرام، مؤخرا، ل5 مليون متابع لتصبح واحدة من بين أكثر الفنانات المغربيات متابعة من طرف الجمهور.

واحتفلت سلمى رشيد، ببلوغ عدد متابعيها 5 ملايين حساب، عبر منشور شكرت فيه جمهورها.

وتتفوق سلمى رشيد حاليا، على عدد من النجمات المغربيات من بنات جيلها، منهم دنيا باطمة وأسماء لمنور وابتسامة تسكت ورجاء بلمير اللواتي يتجاوز عدد متابعي حساباتهن على أنستغرام 4 ملايين.

وأصبح عدد متابعي الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، معيارا لقياس جماهيريتهم، ناهيك عن فرص الاعلانات التي يتلقونها بسبب الأعداد الهائلة التي تتابع حساباتهم..