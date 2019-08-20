مديرية التحكيم تحدد موعد الاختبار البدني للحكام _وثيقة

أعلنت المديرية الوطنية للتحكيم، في بلاغ لها أمس الاثنين، أنها ستنظم اختبارا بدنيا لحكام الساحة والحكام المساعدين الذين شاركوا في تدريب النخبة (1).

وحددت مديرية التحكيم في بلاغها المذكور، الخميس القادم، بداية من الساعة الثامنة، موعدا لبدء فترات الاختبار البدني، وذلك بأرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وطالبت المديرية في شخص مديرها يحيى حدقة، الحكام المعنيين بهذا الاختبار اتخاذ ترتيباتهم الضرورية من أجل المشاركة في الاختبار البدني.

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يذكر أن الموسم الكروي الماضي شهد مجموعة من الاحتجاجات من طرف الأندية على التحكيم، الذي أثر على نتائج مجموعة من المباريات، مما فرض على فوزي لقجع رئيس الجامعة اتخاذ قرار يقضي باعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”، في منافسات الموسم الجديد، والتي ستُعتمد رسميا بدءا من نصف نهائي كأس العرش، وفقا لما أعلنت عنه جامعة الكرة.