ميلان يستهدف صفقة ريال مدريد الجديدة

يسعى نادي ميلان الإيطالي، إلى تعزيز صفوفه بالتعاقد مع لاعب ضمه ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن ميلان يرغب في انتداب المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، الذي تعاقد معه الريال خلال الميركاتو الحالي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وتأتي رغبة الفريق الإيطالي في التعاقد مع صاحب 21 عاما، في ظل التقارير التي تحدث أن زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي، يخطط للتخلص من الشاب الصربي على سبيل الإعارة، لعدم اقتناعه بقدراته.

وكانت تقارير إعلامية إيطالية، أوضحت أن باولو مالديني سيحل بالعاصمة الإسبانية مدريد، للحصول على خدمات لوكا يوفيتش، بالإضافة للتفاوض مع إدارة الملكي بشأن التعاقد مع ماريانو دياز، وذلك بسبب التراجع الملحوظ في مستوى مهاجمه البولندي كريستوف بيونتيك.