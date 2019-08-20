الإفراج عن الشيخ صيّاح الطوري ونجله عزيز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفرجت الشرطة، مساء اليوم الثلاثاء، عن الشيخ صياح الطوري، بعد أن كانت قد اعتقلته ونجله عزيز، أمس الإثنين، أثناء وجودهما في قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف.
وفي وقتٍ سابق، من اليوم الثلاثاء، رفضت محكمة الصلح في بئر السبع، طلب الشرطة إبعاد الشيخ الطوري وابنه عزيز عن قريتهما، فيما أبقت المحكمة على شروط تقييدية فرضتها الشرطة وهي عدم التواصل بين الطوري ونجله وعدد من أقاربهما الذين كانوا يتواجدون بالعراقيب، أمس، وإيداع كفالة مالية قدرها 4 آلاف شيكل.
وتواجد عدد من القيادات والناشطين السياسيين، بينهم النائب السابق وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، جمعة الزبارقة، في قاعة المحكمة، مؤكدين وقوفهم إلى جانب العراقيب وأهلها.
وكانت وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" اقتحمت بعد ظهر أمس، الإثنين، العراقيب واعتقلت الطوري، ونجله الناشط عزيز، من أرض القرية بزعم "الاعتداء على أراضي الدولة".
وصادر عناصر وحدة "يوآف"، بعد اعتقال الطوري ونجله، ممتلكات تعود لأهالي العراقيب، منها مقاعد، وأدوات كهربائية، وأغراض تابعة لخيام الأهالي، وغيرها.
يُذكر أن المحكمة، كانت قد أبعدت الطوري عن العراقيب لمدة 15 يومًا، بطلب من النيابة الإسرائيلية، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، والتي قضاها الطوري في خيمة احتجاجية أمام مقر شرطة رهط.
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