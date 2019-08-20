رئيس وزراء إيطاليا يعلن استقالته بعد جلسة البرلمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، تقديم استقالته في نهاية نقاش في مجلس الشيوخ بشأن حكومته، أثاره الزعيم اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني.
وقال كونتي "سأنهي هذه التجربة الحكومية هنا... سأذهب إلى رئيس الجمهورية، سيرجيو ماتاريلا، لإبلاغه باستقالتي" بعد النقاشات.
وكان الائتلاف الحكومي الذي تمثله حكومة كونتي مكونا من حركة "خمس نجوم" الشعبوية، وحزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف الذي يقوده سالفيني.
وكان سالفيني قد أعلن انهيار الائتلاف في 8 آب/ أغسطس، بسبب خلاف حول مشروع للسكك الحديدية.
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