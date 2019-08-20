شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع 6 إرهابيين بعملية أمنية بشمال العراق والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:24 مساءً, 20 أغسطس 2019 م
المناطق _ بغداد
لقي 6 ارهابيين مصرعهم, فيما تم تدمير نفق تابع لهم, في عملية أمنية نفذتها قوة عراقية مشتركة, في سلسلة جبال عطشانة بقاطع عمليات نينوى بشمال العراق اليوم.
وافادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بان قوة مشتركة تابعة للجيش العراقي اشتبكت اليوم مع عناصر إرهابية تابعين لتنظيم “داعش” الارهابي في سلسلة جبال عطشانة, وتمكنت من قتل 6 منهم, بعد محاصرتهم ومحاولتهم الهرب, مشيرة الى ان العملية التي استندت الى معلومات استخبارية دقيقة أسفرت ايضًا عن تدمير النفق وقتل الإرهابيين الذين كانوا بداخله.
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