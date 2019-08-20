صور اولية لاندلاع النيران في قاعدة جوية بصلاح الدين

تنشر الخليج 365، صوراً اولية لاندلاع النيران في قاعدة جوية بمحافظة صلاح الدين. وكان مصدر امني افاد، اليوم الثلاثاء، باندلاع النيران في قاعدة البكر الجوية في صلاح الدين.

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