مصدر امني: اندلاع حريق في قاعدة جوية بصلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في قاعدة البكر الجوية في محافظة صلاح الدين، ولم يعرف لغاية الان الاسباب اذا كان قصفا او حادثا عرضيا".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة من الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث من اجل اخماده".