اضطر كادر قناة السومرية للقاء المسافرين الذاهبين والعائدين لارض بغداد امام بوابة الساحة الرئيسة المكناة بعباس ابن فرناس، وذلك بعد منعه من الدخول والحديث عن الاجراءات التي بات يقول عنها مواطنون بانها مرهقة. ومن الواضح ان شركة النقل الخاص المعروفة بتكسي بغداد والتي باتت تسيطر على كل شئ داخل وخارج المطار بحسب مسافرين، راحت تمنع اي جهة اعلامية تروم الدخول والتصوير للقاء بالمواطنين داخل ساحة عباس بن فرناس، حتى لايتم الحديث عن جباية الاموال الذي تحول لابتزاز واضح خلال الفترة الاخيرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مسافرون: 'تكسي بغداد' هي 'المهيمن' على مداخل ومخارج المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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