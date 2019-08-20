اندلاع حريق داخل بناية تضم شققاً سكنية ومحال تجارية وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باندلاع حريق داخل بناية تضم شققاً يكنية ومحلات تجارية وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع داخل بناية تضم عدداً من الشقق السكنية والمحلات التجارية ضمن شارع الكفاح وسط بغداد". وأضاف ان "فرق الدفاع المدني توجهت لإخماد الحريق".

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