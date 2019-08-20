جريفيث يدين الهجمات الحوثية على السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، الثلاثاء، الهجمات المتواصلة للحوثيين على البنى التحتية السعودية.

وأكد في إحاطة إلى مجلس الأمن أن "الوضع باليمن الآن أصبح يستدعي منا مضاعفة الجهود".

وأشاد المبعوث الأممي بجهود السعودية في اليمن ودعوتها لإجراء حوار في جدة.

وأشار إلى أنه "بعد 8 أشهر من توقيع اتفاق ستوكهولم، انخفض مستوى العنف حول الحديدة، وهذا إنجاز في صالح المدنيين".

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وشدد على "ضرورة تنفيذ الأجزاء المتبقية من اتفاق الحديدة وتحسين آليات وقف إطلاق النار".





وأوضح أن اتفاق ستوكهولم يسعى إلى ضمان وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، مشيراً إلى أن "الاتفاق هش في ظل غياب الإرادة السياسية".



ومنذ توقيع اتفاق ستوكهولم في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تواصل المليشيا الحوثية خرق وقف إطلاق النار بالهجوم على مواقع القوات اليمنية المشتركة، وتفجير الجسور وتدمير الطرقات في جرائم تستهدف مرور المساعدات الإنسانية.