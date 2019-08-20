الأمم المتحدة: تمويل الإمارات والسعودية للعمليات الإنسانية باليمن أنقذ ملايين الأرواح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت مساعدة الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، الثلاثاء، أن التمويلات التى وصفتها بـ"السخية" للسعودية والإمارات في المشاريع الإنسانية أنقذت ملايين الأرواح باليمن.
وكشفت مولر، خلال كلمة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولى حول الأوضاع في اليمن، عن أن الوكالات الإنسانية تعاني من قيود هائلة في الشمال يفرضها الحوثيون، موضحة أن هناك مشروعات إنسانية يعرقل تنفيذها مليشيا الحوثي الإرهابية.
يأتي ذلك فيما أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، في إحاطة إلى مجلس الأمن، أن "الوضع باليمن الآن أصبح يستدعي منا مضاعفة الجهود".
وأشاد المبعوث الأممي بجهود السعودية في اليمن ودعوتها لإجراء حوار في جدة.
ومنذ توقيع اتفاق ستوكهولم في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تواصل المليشيا الحوثية خرق وقف إطلاق النار بالهجوم على مواقع القوات اليمنية المشتركة، وتفجير الجسور وتدمير الطرقات في جرائم تستهدف مرور المساعدات الإنسانية.
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