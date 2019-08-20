الكباشي لـ"العين الإخبارية": تسلمنا أسماء مرشحي المعارضة.. ومراسيم بحل "العسكري"...

أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي، الثلاثاء، أن وفد قوى الحرية والتغيير سلم قائمة بمرشحيه للمجلس السيادي، مضيفا أن حل المجلس العسكري الانتقالي سيتم الإعلان عنه بعد قليل.

وقال الكباشي في تصريح خالص لـ"العين الإخبارية " إن قائمة قوى الحرية و التغيير تضمنت أسماء أعضاء المرشحين "الخمسة"، لعضوية مجلس السيادة، وهم: الأكاديمية السودانية الدكتورة عائشة محمد عثمان، والأستاذ الجامعي صديق تاور، المستشار القانوني حسن شيخ إدريس، والكاتب الصحفي محمد الفكي ومحمد التعايشي.



وأضاف الكباشي أن المراسيم الدستورية بحل المجلس العسكري وتعيين أعضاء المجلس السيادي ستصدر بعد قليل علي أن يؤدوا القسم أمام رئيس القضاء خلال اليوم أو صباح غداً في حال حالت ظروف دون وجود جميع الأعضاء.

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وشهدت "العين الإخبارية" عند الساعة الثالثة لحظة تسلم قوى الحرية و التغيير المجلس العسكري الانتقالي في السودان قائمة مرشحيها للمجلس السيادي، بعد أن حسمت أمر مرشحيها فجر اليوم.





ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى الأحد الماضي على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية تواصلت ليل نهار، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.

والسبت، وقع الطرفان على وثائق المرحلة الانتقالية، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهدا جديدا للسودان.



حينها، وقع عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس وأحمد الربيع ممثل قوى الحرية والتغيير، بحضور ممثلين عن المجموعات الأفريقية والعربية والمنظمات الدولية كشهود على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية.