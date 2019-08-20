الداخلية المصرية: تصفية 11 إرهابيا خلال مداهمات أمنية بالعريش

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، عن تصفية 11 إرهابيا خلال مداهمات أمنية شنتها قوات الأمن على مزرعة بالعريش بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد.
وذكرت، في بيان، أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور بالعريش وكراً لهم ومُرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.
وأكدت أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات ومُداهمة الوكر.
وأشارت أنه حال استشعار العناصر الإرهابية باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها مما دفع القوات للتعامل معهم، ما أسفر عن مصرع عدد 11 إرهابيا.
ولفتت إلى أن قوات الأمن عثرت بحوزتهم على عدد 5 بنادق FN–2 وبندقية آلية وطبنجة وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف.
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