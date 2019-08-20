رئيس الوزراء الإيطالي يعتزم تقديم استقالته للرئيس

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رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه سوف يقدم استقالته للرئيس سيرجيو ماتاريلا في نهاية الجلسة البرلمانية بشأن أزمة الحكومة. وقال كونتي للنواب بمجلس الشيوخ" في نهاية الجلسة سوف أتوجه لرئيس الجمهورية لإبلاغه رسميا بانتهاء عمل الحكومة وتقديم استقالتي".

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