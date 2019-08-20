الأمم المتحدة تندد بهجمات ميليشيا الحوثي على المنشآت المدنية بالمملكة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

ندد مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن، مارتن جريفيث، بالهجمات المتواصلة لميليشيا الحوثي على المنشآت المدنية في السعودية.

وقال خلال جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، اليوم الثلاثاء، إن تقسيم اليمن تحول إلى تهديد حقيقي ويجب مضاعفة جهودنا والعودة للوضع الطبيعي لمنع تمزيق النسيج الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجميع يرغب بالتوصل إلى حل سياسي في اليمن.

Advertisements

وأضاف أن اتفاق ستوكهولم حول الحديدة يسعى إلى ضمان وقف النار خاصة وأنه اتفاق مؤقت لمعالجة الأوضاع الإنسانية لا السياسية، متوقعًا أن يكون اتفاق ستوكهولم محطة مهمة في مسار السلام اليمني، خاصة وأن العنف انخفض بشكل ملحوظ في الحديدة.

وأوضح “غريفيث”، أنه من غير المقبول استمرار الوضع على حاله الذي يؤثر على النسيج الاجتماعي ويشل عمل مؤسسات الدولة، مشيدًا بجهود السعودية في اليمن ورعايتها عملية الحوار في جدة.

وتابع: “يجب أن تكون عدن تحت إدارة حصرية لمؤسسات الدولة اليمنية وأخشى أن تستغل جماعات إرهابية الفوضى في عدن

بالتزامن مع الحوادث التي تثير أسئلة بلا إجابات عن مستقبل اليمن”.