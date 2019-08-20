الان تتابع مصر.. مصرع 11 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:
أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ١١ إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة العبور بالعريش بمحافظة شمال سيناء.
وأوضحت في بيان لها اليوم، أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور وكراً لهم ومُرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.
وأضافت، أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات ومُداهمة الوكر المشار إليه، إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات، بادرت بإطلاق النيران بكثافة تجاهها مما دفع القوات للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مقتل ١١ إرهابيا والتحفظ على ما عثر بحوزتهم من أسلحة عبوات متفجرة واحزمة ناسفة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. مصرع 11 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.