التحالف: استهدفنا مقرات تحوي صواريخ بالستية وطائرات مسيرة للميليشيات بصنعاء أمس

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية الإرهابية تواصل استخدام المناطق السكنية في عملياتها العسكرية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن التحالف اتخذ إجراءات لحماية المدنيين في صنعاء أثناء العملية العسكرية مساء أمس الإثنين، والتي استهدفت قدرات عسكرية نوعية للميليشيات الحوثية.

وأضاف”المالكي”، أنه تم استهداف مقرات تحوي صواريخ بالستية وطائرات مسيرة للميليشيات في صنعاء، فضلًا عن استهداف مقرات للميليشيات كانت تعود للحرس الجمهوري اليمني.