رئيس وزراء إيطاليا: سأتقدم باستقالتي بعد جلسة البرلمان

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، إنه سيقدم استقالته في نهاية نقاش في مجلس الشيوخ بشأن حكومته، أثاره الزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني.

وقال “كونتي”: “سأنهي هذه التجربة الحكومية هنا.. سأذهب إلى رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا لإبلاغه باستقالتي” بعد النقاشات.