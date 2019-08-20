الان تتابع رئيس وزراء إيطاليا: سأتقدم باستقالتي بعد جلسة البرلمان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، إنه سيقدم استقالته في نهاية نقاش في مجلس الشيوخ بشأن حكومته، أثاره الزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني.
وقال “كونتي”: “سأنهي هذه التجربة الحكومية هنا.. سأذهب إلى رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا لإبلاغه باستقالتي” بعد النقاشات.
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