شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إيطاليا يعلن استقالته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (روما) قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم (الثلاثاء) إنه سيقدم استقالته في نهاية نقاش في مجلس الشيوخ بشأن حكومته، أثاره الزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني. وقال كونتي: «سأنهي هذه التجربة الحكومية هنا... سأذهب إلى رئيس الجمهورية (سيرجيو ماتاريلا) لإبلاغه باستقالتي» بعد النقاشات.

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم (الثلاثاء) إنه سيقدم استقالته في نهاية نقاش في مجلس الشيوخ بشأن حكومته، أثاره الزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني. وقال كونتي: «سأنهي هذه التجربة الحكومية هنا... سأذهب إلى رئيس الجمهورية (سيرجيو ماتاريلا) لإبلاغه باستقالتي» بعد النقاشات.

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