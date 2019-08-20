باكستان تحيل قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية

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جدة - خالد شويل - رويترز (إسلام اباد) قالت باكستان اليوم (الثلاثاء) إنها ستحيل النزاع على إقليم كشمير الحدودي مع الهند إلى محكمة العدل الدولية، بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم هذا الشهر، الأمر الذي أثار غضب إسلام اباد. وقال وزير الخارجية شاه محمود قرشي لتلفزيون آري نيوز: «قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية... القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار».

قالت باكستان اليوم (الثلاثاء) إنها ستحيل النزاع على إقليم كشمير الحدودي مع الهند إلى محكمة العدل الدولية، بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم هذا الشهر، الأمر الذي أثار غضب إسلام اباد. وقال وزير الخارجية شاه محمود قرشي لتلفزيون آري نيوز: «قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية... القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار».

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